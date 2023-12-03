В ДТП на трассе Семикаракорск – Волгодонск пострадал младенец

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Семикаракорск – Волгодонск в ДТП пострадал младенец. Авария случилась 2 ноября около 15:10 в Волгодонском районе.По предварительной информации, 25-летний водитель «ВАЗ-21144» ехал на 190-м километре автодороги. При повороте налево он не предоставил преимущество попутному «ВАЗ-217030», которым управлял 29-летний парень. Молодой человек не успел нажать на «тормоз» и на большой скорости врезался в транспорт.От сильного удара двери легковушки буквально смяло.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал грудничок, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье.