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В ДТП на трассе Семикаракорск – Волгодонск пострадал младенец

В ДТП на трассе Семикаракорск – Волгодонск пострадал младенец
На трассе Семикаракорск – Волгодонск в ДТП пострадал младенец. Авария случилась 2 ноября около 15:10 в Волгодонском районе.

По предварительной информации, 25-летний водитель «ВАЗ-21144» ехал на 190-м километре автодороги. При повороте налево он не предоставил преимущество попутному «ВАЗ-217030», которым управлял 29-летний парень. Молодой человек не успел нажать на «тормоз» и на большой скорости врезался в транспорт.

От сильного удара двери легковушки буквально смяло.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадал грудничок, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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