На трассе в Ростовской области 17-летний водитель пострадал в аварии

В Ростовской области 17-летний парень за рулем ВАЗа пострадал в ДТП с «перевертышем». Авария случилась около 21 часа 8 июля в Семикаракорском районе.По предварительной информации, юноша без водительских прав сел за руль «ВАЗ-2199». Парень ехал по трассе Семикаракорск - Волгодонск. В районе 13-го километра он не справился с управлением и съехал с дороги. «Девятка» на скорости перевернулась.Как сообщили в УГИБДД, в результате аварии пострадали 17-летний водитель и пассажир отечественной легковушки.