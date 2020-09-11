В ДТП под Ростовом пострадали пять человек

В Ростовской области пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок. Происшествие случилось примерно в семь часов вечера на автодороге Азов - Ростов. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.По предварительным данным, недалеко от посёлка Койсуг 45-летний водитель «Дэу Нексии» перестроился не в ту полосу при встречном разъезде и врезался в «Тойоту Короллу», за рулём которой был 48-летний мужчина.Травмы получили пассажиры «Тойоты»: 44-летняя женщина, 23-летний парень и 12-летний ребёнок. Также пострадали нарушитель правил дорожного движения и его попутчик, 48-летний мужчина.По факту ДТП проводится проверка.