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В ДТП под Ростовом пострадали пять человек

В ДТП под Ростовом пострадали пять человек
В Ростовской области пять человек пострадали в результате ДТП с участием двух иномарок. Происшествие случилось примерно в семь часов вечера на автодороге Азов - Ростов. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.

По предварительным данным, недалеко от посёлка Койсуг 45-летний водитель «Дэу Нексии» перестроился не в ту полосу при встречном разъезде и врезался в «Тойоту Короллу», за рулём которой был 48-летний мужчина.
- В результате столкновения пострадали пять человек, - рассказали в ведомстве.

Травмы получили пассажиры «Тойоты»: 44-летняя женщина, 23-летний парень и 12-летний ребёнок. Также пострадали нарушитель правил дорожного движения и его попутчик, 48-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка.

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