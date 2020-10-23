На трассе Ростов-Таганрог в массовом ДТП пострадали пять человек

В Ростовской области пять человек пострадали в массовом ДТП с участием трёх иномарок. Происшествие случилось около десяти утра 27 октября на автодороге Неклиновского района.По предварительным данным, 74-летний водитель «Ниссан Кашкай», выезжая из села Приморка Ростовской области по второстепенной дороге, не уступил автомобилям, у которых было преимущество в движении, и выполнил поворот. Сначала он врезался в 36-летнего водителя «Мицубиси Монтеро», ехавшего из Таганрога в Ростов. А затем произошло столкновение с «Шевроле Круз» управлением 34-летнего мужчины, который двигался по встречке. В пресс-службе ГКУ РО «РО ПСС» сообщили, что в аварии пострадали пять человек.Удар иномарок был настолько сильным, что машины практически лишились передней части и получили механические повреждения.