На трассе Ростов – Ставрополь один погиб и двое пострадали в ДТП с «Хендай»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Один погиб и двое пострадали в ДТП на автодороге Ростов – Ставрополь. Авария случилась 27 октября около 11:30 в Кагальницком районе.Предварительно 56-летняя женщина на «Форде Фиесте» двигалась на 33-м километре автодороги. В какой-то момент она потеряла управление и на полном ходу протаранила «Хендай Акцент» под управлением 26-летнего парня.От сильного удара легковушки едва не превратились в груду металлолома.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии женщина на «Форде» скончалась на месте, ее 35-летний пассажир получил травмы. Также пострадал 35-летний пассажир «Хендай Акцента».