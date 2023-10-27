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На трассе Ростов – Ставрополь один погиб и двое пострадали в ДТП с «Хендай»

На трассе Ростов – Ставрополь один погиб и двое пострадали в ДТП с «Хендай»
Один погиб и двое пострадали в ДТП на автодороге Ростов – Ставрополь. Авария случилась 27 октября около 11:30 в Кагальницком районе.

Предварительно 56-летняя женщина на «Форде Фиесте» двигалась на 33-м километре автодороги. В какой-то момент она потеряла управление и на полном ходу протаранила «Хендай Акцент» под управлением 26-летнего парня.

От сильного удара легковушки едва не превратились в груду металлолома.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии женщина на «Форде» скончалась на месте, ее 35-летний пассажир получил травмы. Также пострадал 35-летний пассажир «Хендай Акцента».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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