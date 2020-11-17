В Донецке 48-летняя женщина погибла при пожаре в собственном доме
В Донецке дотла сгорел один из частных домов по улице Орджоникидзе. В огне погибла 48-летняя женщина, сообщает местное издание «Новость».
Возгорание произошло поздно вечером 18 ноября. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже охватил практически все жилище. Во время тушения спасатели обнаружили в доме газовый баллон, который незамедлительно вынесли на улицу, а после полной ликвидации огня – тело 48-летней хозяйки дома.
Причина возгорания и смерти женщины устанавливается.