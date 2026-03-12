В частном секторе в Ростове мужчина-инвалид погиб в жутком пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Накануне утром в частном секторе Ростова-на-Дону произошла трагедия: в доме по улице 2-й Былинной в результате пожара погиб 50-летний мужчина, являвшийся инвалидом.О возгорании в двухэтажном частном доме сообщили соседи, почувствовавшие запах гари и услышавшие треск шифера. Прибывшие на место 10 пожарных и три единицы техники столкнулись с тем, что огонь уже охватил площадь около 30 квадратных метров.Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело владельца дома. По предварительным данным, мужчина погиб от отравления продуктами горения.В настоящее время дознаватели рассматривают две основные версии причин возгорания: короткое замыкание электроприбора или неосторожное обращение с огнем при курении.Стоит отметить, что с начала 2026 года число погибших в результате пожаров в Ростовской области достигло 48 человек, что подчеркивает актуальность мер пожарной безопасности.