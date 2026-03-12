В частном секторе в Ростове мужчина-инвалид погиб в жутком пожаре
Накануне утром в частном секторе Ростова-на-Дону произошла трагедия: в доме по улице 2-й Былинной в результате пожара погиб 50-летний мужчина, являвшийся инвалидом.
О возгорании в двухэтажном частном доме сообщили соседи, почувствовавшие запах гари и услышавшие треск шифера. Прибывшие на место 10 пожарных и три единицы техники столкнулись с тем, что огонь уже охватил площадь около 30 квадратных метров.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело владельца дома. По предварительным данным, мужчина погиб от отравления продуктами горения.
В настоящее время дознаватели рассматривают две основные версии причин возгорания: короткое замыкание электроприбора или неосторожное обращение с огнем при курении.
Стоит отметить, что с начала 2026 года число погибших в результате пожаров в Ростовской области достигло 48 человек, что подчеркивает актуальность мер пожарной безопасности.