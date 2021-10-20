В частном доме под Таганрогом нашли тела троих пенсионеров

Под Таганрогом нашли тела троих пенсионеров в частном доме. Трупы обнаружили 21 октября в хуторе Гаевка Неклиновского района.В тот день 62-летняя женщина и ее 63-летний муж находились у себя дома. В гости к ним пришла 65-летняя родственница. В какой-то момент в жилье стал поступать едкий дым. Возможно, в доме были проблемы с дымоходом.Пенсионеры не смогли выбраться из дома и задохнулись.На месте ЧП работали следователи и специалисты газовой службы. По факту гибели семьи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».- По уголовному делу выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.