В центре Ростова женщина погибла под колесами машины
В центре Ростова насмерть сбили женщину. Жуткое ЧП случилось 2 февраля на пересечении улицы Серафимовича с переулком Семашко.
DonDay.ru опубликовал фото с места аварии. На кадрах видно, что посреди дороги лежит тело, накрытое черным пакетом. Рядом растеклась лужа крови.
Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. По словам свидетелей ДТП, женщина переходила проезжую часть по «зебре». Водитель легковушки не успел остановиться и на полном ходу сбил пешехода.
В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали смертельную аварию.