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В центре Ростова женщина погибла под колесами машины

В центре Ростова женщина погибла под колесами машины
В центре Ростова насмерть сбили женщину. Жуткое ЧП случилось 2 февраля на пересечении улицы Серафимовича с переулком Семашко.

DonDay.ru опубликовал фото с места аварии. На кадрах видно, что посреди дороги лежит тело, накрытое черным пакетом. Рядом растеклась лужа крови.

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. По словам свидетелей ДТП, женщина переходила проезжую часть по «зебре». Водитель легковушки не успел остановиться и на полном ходу сбил пешехода.

В УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали смертельную аварию.
Фото: DonDay.ru.
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