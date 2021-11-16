В центре Ростова загорелся грузинский ресторан

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В Ростове произошло возгорание в грузинском ресторане. ЧП случилось 17 ноября в бистро «Пури пури» на улице Пушкинской.На кухне ресторана в самый разгар рабочего дня загорелась вентиляционная вытяжка. Сотрудники заведения не смогли потушить огонь сами, поэтому вызвали пожарных.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на место отправили десять человек на двух спецмашинах. С огнем справились за полчаса.К счастью, в результате ЧП обошлось без пострадавших.