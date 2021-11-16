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В центре Ростова загорелся грузинский ресторан

В центре Ростова загорелся грузинский ресторан

В Ростове произошло возгорание в грузинском ресторане. ЧП случилось 17 ноября в бистро «Пури пури» на улице Пушкинской.

На кухне ресторана в самый разгар рабочего дня загорелась вентиляционная вытяжка. Сотрудники заведения не смогли потушить огонь сами, поэтому вызвали пожарных.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на место отправили десять человек на двух спецмашинах. С огнем справились за полчаса.

К счастью, в результате ЧП обошлось без пострадавших.
Фото: yandex.ru
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