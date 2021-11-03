В Ростове на Большой Садовой горит ресторан: видео

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В центре Ростова произошел крупный пожар в ресторане. ЧП случилось утром 8 ноября, в первый день открытия всех общепитов после локдауна в регионе.Ресторан «Лангет», расположенный на улице Большой Садовой, 122, загорелся около 9 часов. Пожар начался на кухне. Огонь в считанные минуты распространился на десятки квадратных метров. Сотрудники сразу вызвали пожарных и выбежали на улицу.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 44 человека на девяти спецмашинах. К приезду спасателей пламя охватило более 50 квадратных метров. Огнеборцы локализовали пожар через 10 минут. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.Напомним, в донском регионе был введен полный локдаун с 1 по 7 ноября. В это время были закрыты все заведения общепита и ряд других организаций. Наверняка владельцы «Лангета», как и многие рестораторы, понесли огромные убытки из-за ковидных ограничений. Теперь им предстоит потратить круглую сумму на ремонт помещения. Не исключено, что ресторан снова придется временно закрыть, однако причиной на этот раз станет не коронавирус.