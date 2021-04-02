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В центре Ростова сгорел продуктовый магазин

В центре Ростова сгорел продуктовый магазин
В Ростове сгорел продуктовый магазин. Происшествие случилось ночью 4 апреля на проспекте Ворошиловском, 21.

Возгорание произошло прямо за автобусной остановкой «улица Станиславского». По предварительной информации, около полуночи в магазине случилось короткое замыкание электропроводки. Огонь начал распространяться по магазину, охватывая оборудование и товары.

Местные жители, увидев клубы черного дыма, вызвали на место пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня направили 14 спасателей на двух спецмашинах.

Помещение было небольшим - около 10 квадратных метров. Однако вплотную к нему расположены еще две торговых точки, на которые мог переброситься огонь.

Пожарные потушили пламя за полчаса. К счастью,ЧП обошлось без жертв. А вот владельцы магазина понесли немаленькие убытки.

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