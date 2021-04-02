В центре Ростова сгорел продуктовый магазин

В Ростове сгорел продуктовый магазин. Происшествие случилось ночью 4 апреля на проспекте Ворошиловском, 21.Возгорание произошло прямо за автобусной остановкой «улица Станиславского». По предварительной информации, около полуночи в магазине случилось короткое замыкание электропроводки. Огонь начал распространяться по магазину, охватывая оборудование и товары.Местные жители, увидев клубы черного дыма, вызвали на место пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня направили 14 спасателей на двух спецмашинах.Помещение было небольшим - около 10 квадратных метров. Однако вплотную к нему расположены еще две торговых точки, на которые мог переброситься огонь.Пожарные потушили пламя за полчаса. К счастью,ЧП обошлось без жертв. А вот владельцы магазина понесли немаленькие убытки.