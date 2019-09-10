В центре Ростова произошёл пожар в СИЗО № 1
В Ростове в центре города произошёл пожар в следственном изоляторе № 1. Учреждение расположено на пересечении проспекта Кировского и улицы Максима Горького.
ЧП случилось вечером 12 сентября. По информации ГУФСИН Ростовской области, пожар начался около 19 часов. Очаг возгорания находился на открытой площадке хранения твёрдых бытовых отходов.
- Сотрудникам пожарной части учреждения с привлечением сил МЧС удалось ликвидировать возгорание в течение 10 минут, - прокомментировал начальник пресс-службы Борис Марухян. - Пострадавших и ущерба имуществу нет. Обстановка контролируемая. Учреждение функционирует в штатном режиме.
Очевидцам происшествия удалось снять момент прибытия на место пожарных расчётов.
Видео: https://www.facebook.com/Anatolik70/videos/2897740643588023/