В центре Ростова по повышенному рангу целую ночь горел нежилой дом

В центре донской столицы почти семь часов горел многоквартирный нежилой дом. ЧП произошло около 12 часов ночи на Шаумяна, 85.Четырехэтажный дом вспыхнул неожиданно. Очевидцы вызвали пожарных. Пока спасатели добрались до места происшествия, пламя распространилось на два последних этажа. Огонь долго не отступал, спустя 30 минут спасатели объявили второй ранг сложности, еще через полчаса - третий. С огнем боролись сначала 73 человека, затем задействовали еще 54 пожарных. Однако сил подразделений было недостаточно. Пламя охватило все этажи, крыша полыхала так сильно, что языки пламени виднелись издалека. Запах гари распространился по всему району. Возникла угроза распространения огня на соседние здания. Поблизости оказались именно жилые дома. Было решено эвакуировать людей. 59 человек, в том числе четыре ребенка, посреди ночи оказались на улице. Сначала они ждали в автобусах, но потом, когда надежда на быстрое тушение потухла, их отправили в гостиницу.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, открытое горение удалось ликвидировать только к 6:30. По предварительным данным, пострадавших нет.