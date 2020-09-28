В Ростовской области по повышенному рангу полыхает частный дом

В донском регионе загорелся частный дом. Происшествие случилось в городе Константиновске 30 сентября около 15:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Воспламенился частный жилой дом на улице Баумана, 2. Из-за сильного ветра пожару был объявлен второй ранг сложности. Пожарные делают все возможное, чтобы пламя из-за урагана не распространилось на большую территорию.Кроме того, из-за ветреной погоды есть угроза распространения огня на соседние жилые дома. О пострадавших нет информации.