В центре Ростова неизвестный расстрелял «Мерседес» из пистолета

Фото: Ростов.Ру

В центре Ростова-на-Дону неизвестный открыл огонь из пистолета. Происшествие случилось ночью 22 января в переулке Газетном.По словам очевидцев, на улице между выпившими мужчинам произошла словесная перепалка. Дело постепенно близилось к мордобою. В какой-то момент в конфликт вмешались друзья одного из дончан. Они посадили приятеля в «Мерседес». Пассажир выкрикнул из иномарки очередную порцию оскорблений. Мужчина не выдержал достал пистолет и несколько раз выстрелил в машину.- Правоохранители устанавливают личности участников инцидента, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.К счастью, никто из людей не пострадал. Вероятнее всего, пистолет был травматическими или пневматическим.