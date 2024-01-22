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В центре Ростова неизвестный расстрелял «Мерседес» из пистолета

В центре Ростова неизвестный расстрелял «Мерседес» из пистолета
В центре Ростова-на-Дону неизвестный открыл огонь из пистолета. Происшествие случилось ночью 22 января в переулке Газетном.

По словам очевидцев, на улице между выпившими мужчинам произошла словесная перепалка. Дело постепенно близилось к мордобою. В какой-то момент в конфликт вмешались друзья одного из дончан. Они посадили приятеля в «Мерседес». Пассажир выкрикнул из иномарки очередную порцию оскорблений. Мужчина не выдержал достал пистолет и несколько раз выстрелил в машину.

- Правоохранители устанавливают личности участников инцидента, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

К счастью, никто из людей не пострадал. Вероятнее всего, пистолет был травматическими или пневматическим.
Фото: Ростов.Ру
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