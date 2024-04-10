Фото: администрация Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону обрушился потолок в аварийном доме. ЧП произошло 10 апреля на улице Мечникова, 51.Около 14:00 жильцы дома в социальных сетях опубликовали фото обвалившегося потолка в квартире №7 на первом этаже. На кадрах видно, что в углу комнаты образовалась дыра диаметром в несколько десятков сантиметров.После обрушения на наружной стене дома образовалась глубокая трещина. Хозяйка квартиры немедленно вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники МЧС и эвакуировали жильцов трехэтажного дома.Вскоре на место ЧП прибыл и глава городской администрации Алексей Логвиненко.- Дал поручение организовать переезд жителей в маневренный фонд тем, кто выразил согласие, и оказать им содействие в перевозке вещей, а также ускорить оценку жилых помещений для их выкупа у собственников, - Алексей Логвиненко в своем микроблоге.Дом № 51 по улице Мечникова был построен в 1935 году. Он пережил Великую Отечественную войну, но не выдержал ударов времени. Несколько лет назад здание начало разрушаться. Штукатурка в подъезде начала осыпаться, а на стенах появились трещины. В 2018 году трехэтажку признали аварийной. Администрация Ростова изъяла землю под ним в феврале 2024 года.