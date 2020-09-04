В Ростове-на-Дону горит на крупном участке дом 19-го века

Аварийное двухэтажное здание горит в Ростове-на-Дону. Чрезвычайное происшествие случилось 6 сентября примерно 16:00 на улице Станиславского.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, крыша загорелась в двухэтажном доме №39. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров и перекинулся на этажи.Здание было построено в конце 19-го века и в течении столетия была заселена людьми. Однако уже в двухтысячных строение признали аварийным.Сейчас некогда красиво покрашенное здание превратилось в угольно-черный черный дом от полыхающего внутри пламени. Дым от горящего участка видно по всему центру Ростова. В настоящее время на месте работают спасатели противопожарная техника.