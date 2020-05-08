В центре Ростова автобус сбил пешехода, перебегавшего дорогу
В центре Ростова в результате ДТП пострадал пешеход. Происшествие случилось 11 мая на Большой Садовой.
В ДТП попал автобус № 80, следовавший по маршруту «Александровка – Главный ЖД вокзал». 35-летний водитель недалеко от пересечения с переулком Университетском допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, 38-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.
- В результате происшествия мужчина был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.