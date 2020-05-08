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В центре Ростова автобус сбил пешехода, перебегавшего дорогу

В центре Ростова автобус сбил пешехода, перебегавшего дорогу
В центре Ростова в результате ДТП пострадал пешеход. Происшествие случилось 11 мая на Большой Садовой.

В ДТП попал автобус № 80, следовавший по маршруту «Александровка – Главный ЖД вокзал». 35-летний водитель недалеко от пересечения с переулком Университетском допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, 38-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.
- В результате происшествия мужчина был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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