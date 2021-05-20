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В БСМП Таганрога умер один из пострадавших на очистных сооружениях

В БСМП Таганрога умер один из пострадавших на очистных сооружениях
В БСМП Таганрога 22 мая умер один из восьми пострадавших на очистных сооружениях работников водоканала, пишет DonDay.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Скончался 49-летний Владимир Пугло.

Мужчина работал кинологом в охране предприятия. Во время ЧП помогал доставать людей и сам отравился.

Трагедия на очистных сооружениях в хуторе Дмитриадовка Неклиновского района произошла утром 21 мая. Из-за выброса метана погибли десять человек, восемь пострадали. Один из пострадавших впоследствии скончался. Таким образом, число жертв трагедии возросло до 11.

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