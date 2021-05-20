В БСМП Таганрога умер один из пострадавших на очистных сооружениях

В БСМП Таганрога 22 мая умер один из восьми пострадавших на очистных сооружениях работников водоканала, пишет DonDay.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Скончался 49-летний Владимир Пугло.Мужчина работал кинологом в охране предприятия. Во время ЧП помогал доставать людей и сам отравился.Трагедия на очистных сооружениях в хуторе Дмитриадовка Неклиновского района произошла утром 21 мая. Из-за выброса метана погибли десять человек, восемь пострадали. Один из пострадавших впоследствии скончался. Таким образом, число жертв трагедии возросло до 11.