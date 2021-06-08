В больнице Таганрога скончалась сотрудница водоканала, отравившаяся метаном
В БСМП Таганрога скончалась одна из пострадавших в ЧП на очистных сооружениях. 44-летняя Ирина Кириченко умерла в ночь на 10 июня, так и не придя в сознание. Число жертв в селе Дмитриадовка Неклиновского района достигло 12 человек.
Во время ЧП на очистных сооружениях погибли 10 сотрудников водоканала. Это Олег и Андрей Надолинские, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань и Роман Худобин.
Среди пострадавших оказались восемь человек. Один из них - 49-летний Владимир Пругло - скончался в больнице. Троих медики отправили домой после осмотра. Еще троих через несколько дней перевели на стационарное лечение. В реанимации в тяжелом состоянии оставалась только Ирина Кириченко. Врачи боролись за ее жизнь почти три недели, однако женщину не удалось спасти.
Напомним, трагедия случилась 21 мая. В тот день две бригады рабочих таганрогского водоканала проводили аварийно-ремонтные работы на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. В какой-то момент произошел выброс метана. Рабочим стало плохо. Коллеги, находившиеся поблизости, пытались им помочь, но в итоге тоже скончались от опасного газа.