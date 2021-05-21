В реанимации Таганрога остается одна сотрудница водоканала, отравившаяся метаном
В реанимации БСМП города Таганрога осталась одна из пострадавших работников водоканала во время выброса метана. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
По данным на 24 мая, в медучреждении находятся четыре сотрудника водоканала. Одна из них в тяжелом состоянии по-прежнему пребывает в реанимационном отделении. Троих ее коллег перевели на стационарное лечение в терапевтическое отделение.
Как сообщал Rostov.ru, всего пострадали восемь работников водоканала. Троим из них после осмотра разрешили отправиться домой. Спустя сутки в медучреждении скончался 49-летний Владимир Пугло. В числе погибших оказались 10 человек: Олег и Андрей Надолинские, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань и Роман Худобин.
Страшная трагедия, забравшая жизни 11 человек, случилась утром 21 мая в хуторе Дмитриадовка Неклиновского района. Бригада водоканала проводила аварийно-восстановительные работы, когда внутри коллектора произошел выброс метана.
В настоящее время по факту случившегося ведется расследование уголовного дела.
Фото: Lenta.ru.