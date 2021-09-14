В больнице Батайска при невыясненных обстоятельствах умер трехлетний малыш

В Батайске умер трехлетний малыш. Об этом 16 сентября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Ребенок скончался 14 сентября в одной из больниц города. Подробности о его заболевании и обстоятельствах, при которых малыш умер, остаются неизвестными. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все причины случившегося.- В рамках проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи, - добавили в ведомстве.Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По итогам проверочных мероприятий при выявлении нарушений будут приняты меры.