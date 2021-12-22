В Батайске выпивший автомобилист устроил массовую аварию

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске 46-летний мужчина подшофе устроил массовое ДТП. Авария произошла вечером 23 декабря.Около 18 часов автомобилист за рулем «Митсубиси Аутлендер» ехал по улице Куйбышева. В районе дома № 63 он проскочил перекресток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка врезалась в «Форд Фьюжн», а затем - в «Фольксваген Поло».К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако автомобили получили множество механических повреждений. Их владельцам придется потратить крупные суммы, чтобы отремонтировать транспорт.В УГИБДД по Ростовской области отметили, что 46-летний мужчина, спровоцировавший ДТП, находился за рулем в состоянии опьянения.