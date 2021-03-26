Парень на люксовом авто устроил массовое ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону 18-летний водитель на элитном авто «БМВ Х5» устроил массовое ДТП. Авария произошла 28 марта около 13:30, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Молодой автомобилист ехал по узкой улице 14-я линия. В районе дома №11 он потерял управление и врезался в припаркованный «Шевроле». От удара иномарку отбросило сначала на 26-летнего прохожего, потом – на «Фольксваген Поло».Пешехода доставили в больницу. Остальные участники ДТП не пострадали.