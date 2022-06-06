Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Батайске водитель иномарки сбил мальчика на велосипеде

В Батайске водитель иномарки сбил мальчика на велосипеде

В Батайске водитель иномарки сбил мальчика на велосипеде. Происшествие случилось 7 июня примерно в 18:30.

По предварительной информации, мальчик двигался на велосипеде по улице Красноярской. В районе пересечения с Максима Горького он решил переехать на противоположную сторону и выехал на дорогу на красный сигнал светофора. В это время на проезжей части двигался 46-летний водитель на «Ниссан Икстреил», Он не успел затормозить перед малышом и сбил его.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу.
Фото: УГИБДД по РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.