Фото: УГИБДД по РО

В Батайске водитель иномарки сбил мальчика на велосипеде. Происшествие случилось 7 июня примерно в 18:30.По предварительной информации, мальчик двигался на велосипеде по улице Красноярской. В районе пересечения с Максима Горького он решил переехать на противоположную сторону и выехал на дорогу на красный сигнал светофора. В это время на проезжей части двигался 46-летний водитель на «Ниссан Икстреил», Он не успел затормозить перед малышом и сбил его.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу.