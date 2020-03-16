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В Ростове во дворе жилых домов водитель ВАЗа сбил школьника на велосипеде

В Ростове во дворе жилых домов водитель ВАЗа сбил школьника на велосипеде
Водитель ВАЗа сбил школьника на велосипеде во дворе жилых домов в Ростове. ДТП произошло на улице Ленина 18 марта.

По предварительным данным, 29-летний водитель двигался в дворовом проезде. В районе дома № 223/1 он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде.
- Ребёнок двигался по правой стороне по ходу движения автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Госпитализация пострадавшему школьнику не потребовалась. По факту происшествия начата проверка.

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