В Батайске в автобусе скончалась пенсионерка



В Батайске в автобусе скончалась пенсионерка. Трагедия произошла 2 ноября. Информацию о происшествии передает издание «Батайское время».



Известно, что автобус ехал в поселок Залесье. Ничего не подозревающие пассажиры общественного транспорта ждали нужную остановку. Когда же машина прибыла в Залесье, люди обнаружили, что одна из пассажирок не дышит. Пожилая женщина не подавала признаков жизни. Испуганные очевидцы обратились за помощью к медикам и полицейским.



В результате врачам «скорой» оставалось констатировать смерть женщины. Известно, что ей было 64 года.