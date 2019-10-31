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В Батайске в автобусе скончалась пенсионерка

В Батайске в автобусе скончалась пенсионерка
В Батайске в автобусе скончалась пенсионерка. Трагедия произошла 2 ноября. Информацию о происшествии передает издание «Батайское время».

Известно, что автобус ехал в поселок Залесье. Ничего не подозревающие пассажиры общественного транспорта ждали нужную остановку. Когда же машина прибыла в Залесье, люди обнаружили, что одна из пассажирок не дышит. Пожилая женщина не подавала признаков жизни. Испуганные очевидцы обратились за помощью к медикам и полицейским.

В результате врачам «скорой» оставалось констатировать смерть женщины. Известно, что ей было 64 года.

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