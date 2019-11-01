В батайском автобусе умер пассажир



В Батайске в общественном транспорте скончался пассажир. ЧП произошло около полудня 5 ноября.



В салоне автобуса № 203, следовавшего по маршруту Авиагородок - Ростов, мужчине стало плохо, сообщает «Батайское время».



Пассажиры услышали, как он начал хрипеть. Водитель остановил автобус в посёлке СКВО. Окружающие попытались оказать ему первую помощь. Но спасти мужчину не удалось.



Добавим, что аналогичный случай произошёл в Батайске три дня назад. В автобусе, двигавшемся в Залесье, умерла пенсионерка.