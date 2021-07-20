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В Батайске подросток попал под колеса «Киа Рио»

В Батайске подросток попал под колеса «Киа Рио»
В Батайске водитель иномарки сбил 16-летнего парня. ДТП случилось около полудня 22 июля.

По предварительной информации, подросток перебегал проезжую часть на улице Энгельса по «зебре». При этом для пешеходов горел красный свет светофора. В это время по дороге ехал 60-летний мужчина на «Киа Рио». От удара юноша упал на автомобиль, а затем - на асфальт.

- Пешеход получил травмы, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Владельцу иномарки придется потратить немалую сумму на ремонт: у «Киа» разбито лобовое стекло.

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