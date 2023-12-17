Фото: Батайское время

В Батайске загорелся частный дом. Происшествие случилось 17 декабря.Около 12:30 на улице Сальская в доме №112 случился пожар. Очевидцы обнаружили возгорание и сразу же вызвали спасателей. Дом был сделан из легковоспламеняющихся материалов поэтому вспыхнул мгновенно. К счастью, в доме никого не отказалась.На место прибыли 8 пожарных на двух единицах специальной техники.- Ликвидировать пламя удалось за 37 минут, - сообщает пресс служба ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина пожара уточняется