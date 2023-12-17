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В Батайске загорелся частный дом

В Батайске загорелся частный дом
В Батайске загорелся частный дом. Происшествие случилось 17 декабря.

Около 12:30 на улице Сальская в доме №112 случился пожар. Очевидцы обнаружили возгорание и сразу же вызвали спасателей. Дом был сделан из легковоспламеняющихся материалов поэтому вспыхнул мгновенно. К счастью, в доме никого не отказалась.

На место прибыли 8 пожарных на двух единицах специальной техники.

- Ликвидировать пламя удалось за 37 минут, - сообщает пресс служба ГУ МЧС по Ростовской области. - Причина пожара уточняется
Фото: Батайское время
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