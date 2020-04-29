Под Батайском горит сухая трава на площади 200 квадратов
Под Батайском горит сухая растительность. Информация о возгорании появилась вечером 1 мая.
Так, по предварительным данным, горит сухая растительность неподалеку от Соленого озера. Огонь охватил засохшую траву на площади 200 квадратных метров. На место для ликвидации ЧП выехали 13 пожарных и 4 единицы техники.
Дым, распространяющийся по площади, виден в Ростове-на-Дону.
- Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
На месте работают специалисты.