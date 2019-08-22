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На Дону тушат крупный ландшафтный пожар

На Дону тушат крупный ландшафтный пожар
В Ростовской области в Аксайском районе тушат крупный ландшафтный пожар. Пламя начало распространяться в хуторе Махин около 14 часов 24 августа.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, загорелась сухая растительность. На место прибыли 37 пожарных и 10 единиц техники. Однако пока ликвидировать возгорание не удалось. Огонь успел охватить большую территорию.

– Площадь возгорания составляет 0,1 гектара. Работы продолжаются, – пояснили в пресс-службе.

Напомним, на территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение из повышенный угрозы возгораний. С 25 по 27 августа в нескольких районах ожидается 5-й уровень пожароопасности.

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