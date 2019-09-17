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В Батайске местный житель шантажом склонял несовершеннолетнюю к интимной близости

В Батайске местный житель шантажом склонял несовершеннолетнюю к интимной близости
Фото: i2.wp.com
В городе Батайске возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении местного жителя.
По версии следствия, к 35-летнему мужчине попали фотографии 16-летней девушки, на которых она была без одежды. Подозреваемый, воспользовавшись ситуацией, стал шантажировать несовершеннолетнюю, пишет «Батайское время».

Он пригрозил распространить компрометирующие юную батайчанку снимки, если она не вступит с ним в интимную связь.

Растерянная девушка долгое время не знала, что ей делать. Она, наконец, решила обо всём рассказать родителям. Узнав о происходящем, они обратились в полицию.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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