В Батайске грузовик повис над каналом, съехав с мостика

Фото: Батайское время

В городе Батайске водитель «ГАЗели» съехал с мостика и повис над каналом. Кадры с места 16 мая распространяют в социальных сетях.По словам очевидцев, водитель грузовика ехал по улице Ленинградской в сторону Восточного шоссе. На полутораметровом мостике он не вписался в поворот и задним колесом съехал в канал. Машина «села» на задний бампер, перекрыв дорогу.Такие ситуации на участке далеко не редкость. Мостик достаточно узкий, поэтому водители периодически «слетают» с него.