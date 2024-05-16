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В Батайске грузовик повис над каналом, съехав с мостика

В Батайске грузовик повис над каналом, съехав с мостика
В городе Батайске водитель «ГАЗели» съехал с мостика и повис над каналом. Кадры с места 16 мая распространяют в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель грузовика ехал по улице Ленинградской в сторону Восточного шоссе. На полутораметровом мостике он не вписался в поворот и задним колесом съехал в канал. Машина «села» на задний бампер, перекрыв дорогу.

Такие ситуации на участке далеко не редкость. Мостик достаточно узкий, поэтому водители периодически «слетают» с него.
Фото: Батайское время
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