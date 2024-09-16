В Батайске дерево рухнуло на ребенка на детской площадке

Фото: ростов.ру

В Батайске Ростовской области дерево упало на голову трехлетнему малышу. ЧП случилось в сквере Авиагородка 16 сентября.По словам очевидцев, дети в этот момент спокойно играли на площадке в сквере. Над игровым комплексом «Ракета» росла берёза.Внезапно сильный порыв ветра сломал высохшее дерево, и оно упало прямо на детскую игровую площадку. В этот момент там находился трехлетний ребёнок, которого задело упавшим стволом.Его бабушка, а также находившиеся рядом мужчины и женщины сразу же бросились на помощь и попытались спасти его.Малыша доставили в больницу для обследования, но пока не известно, в каком он состоянии.Местные жители неоднократно обращались с просьбой спилить засохшие деревья, но их просьбы игнорировались. Ситуация стала критической, и, возможно, теперь кто-то наконец займется этим вопросом.