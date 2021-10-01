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В Батайске 53-летний мужчина зарезал ножом незнакомца

В Батайске 53-летний мужчина зарезал ножом незнакомца
В Батайске 53-летнего мужчину подозревают в убийстве незнакомца. Происшествие случилось на улице Ленинградской 3 октября.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, выпивший мужчина поскандалил с 31-летним незнакомцем. В ходе перепалки он достал нож и нанес оппоненту один удар в туловище. От полученных травм горожанин скончался на месте.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - На мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Если вину арестованного признают в суде, ему грозит от восьми лет лишения свободы.
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