В Батайске 53-летний мужчина зарезал ножом незнакомца

В Батайске 53-летнего мужчину подозревают в убийстве незнакомца. Происшествие случилось на улице Ленинградской 3 октября.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, выпивший мужчина поскандалил с 31-летним незнакомцем. В ходе перепалки он достал нож и нанес оппоненту один удар в туловище. От полученных травм горожанин скончался на месте.- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ведомстве. - На мужчину заведено уголовное дело по статье «Убийство».Если вину арестованного признают в суде, ему грозит от восьми лет лишения свободы.