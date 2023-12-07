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В Батайске 14-летний подросток попал под колеса минивэна

В Батайске 14-летний подросток попал под колеса минивэна
В Батайске машина сбила 14-летнего ребенка на пешеходном переходе. ДТП случилось 7 декабря около 8:00 рядом с колонией № 15.

По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем «Лады Надежды» ехал по улице Максима Горького. В районе дома № 285 на проезжую часть вышел школьник. Он переходил дорогу по «зебре».

Водитель минивэна не успел притормозить и сбил мальчика. Удар был настолько сильным, что ребенка отбросило в сторону.

— В результате ДТП 14-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИДД по Ростовской области.
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