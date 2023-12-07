В Батайске 14-летний подросток попал под колеса минивэна

Фото: УГИДД по Ростовской области.

В Батайске машина сбила 14-летнего ребенка на пешеходном переходе. ДТП случилось 7 декабря около 8:00 рядом с колонией № 15.По предварительной информации, 41-летний мужчина за рулем «Лады Надежды» ехал по улице Максима Горького. В районе дома № 285 на проезжую часть вышел школьник. Он переходил дорогу по «зебре».Водитель минивэна не успел притормозить и сбил мальчика. Удар был настолько сильным, что ребенка отбросило в сторону.— В результате ДТП 14-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.