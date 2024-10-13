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В Азовском районе полыхает сухая растительность

В Азовском районе полыхает сухая растительность
В Азовском районе Ростовской области разгорелся ландшафтный пожар. Засушливая трава начала гореть 13 октября.

Около 13:00 загорелись растения рядом с селом Стефанидинодар. Местные жители увидели пламя и сообщили о пожаре специалистам.

- Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС. - Угроза для населенных пунктов отсутствует.

Полностью потушить огонь пока не удалось из-за сильного ветра. На месте продолжают работать пожарные.
Фото: Соцсети
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