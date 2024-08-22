Под Ростовом вновь полыхает ландшафтный пожар

Фото: Соцсети

В Ростове жители Левенцовки сообщают о крупном ландшафтный в Азовском районе. Впечатляющие снимки горожане выложили в соцсетях 22 августа.За окнами многоэтажек пылает огненное зарево. Жителям приходится дышать едким дымом.— Из моего окна видно, как всё вокруг горит. Никто не тушит, — пожаловалась одна из местных жительниц.ГУ МЧС по Ростовской области пока комментариев не предоставляет.Ранее стало известно, что недалеко от Ростова в Азовском районе произошёл ландшафтный пожар. Огонь охватил территорию в 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения привлекли 35 человек и восемь единиц техники.Специалисты сообщили, что огонь удалось ликвидировать спустя почти четыре часа.Причина нового возгорания пока остаётся неизвестной.