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Под Ростовом вновь полыхает ландшафтный пожар

Под Ростовом вновь полыхает ландшафтный пожар
В Ростове жители Левенцовки сообщают о крупном ландшафтный в Азовском районе. Впечатляющие снимки горожане выложили в соцсетях 22 августа.

За окнами многоэтажек пылает огненное зарево. Жителям приходится дышать едким дымом.

— Из моего окна видно, как всё вокруг горит. Никто не тушит, — пожаловалась одна из местных жительниц.

ГУ МЧС по Ростовской области пока комментариев не предоставляет.

Ранее стало известно, что недалеко от Ростова в Азовском районе произошёл ландшафтный пожар. Огонь охватил территорию в 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения привлекли 35 человек и восемь единиц техники.

Специалисты сообщили, что огонь удалось ликвидировать спустя почти четыре часа.

Причина нового возгорания пока остаётся неизвестной.
Фото: Соцсети
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