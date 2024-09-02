В Азовском районе на огромной площади горит сухая трава

Фото: соцсети

В Ростовской области на огромной территории горит сухая растительность. Пожар разгорелся ночью 1 сентября.По словам очевидцев, стихия бушует вблизи трассы около поселка Пешково. Пламя очень быстро распространилось и горит всего в паре метров от обочины. Причиной этого могла стать надвигающаяся песчаная буря.— «Пожарка» постояла и уехала, — говорит голос за кадром.Официальных комментариев от ГУ МЧС пока не было. Вероятно, пожарные уехали за подмогой.