В Азовском районе 77-летний водитель «Жигулей» пострадал в аварии с грузовиком

В Азовском районе пенсионер попал в больницу после ДТП с грузовиком. Происшествие случилось утром 26 мая в селе Кагальник.По предварительной информации, 77-летний водитель «ВАЗ-2105» ехал по улице Тельмана. В районе дома №100 он пошел на обгон, выехав на встречку. В этом время там двигался грузовой автомобиль «SHACMAN» под управлением 30-летнего мужчины. Водитель фуры как раз поворачивал налево, когда в него въехали «Жигули». Легковушка получила механические повреждения, а вот грузовик остался практически цел.- В результате аварии 77-летний мужчина получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.