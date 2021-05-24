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В Азовском районе 77-летний водитель «Жигулей» пострадал в аварии с грузовиком

В Азовском районе 77-летний водитель «Жигулей» пострадал в аварии с грузовиком
В Азовском районе пенсионер попал в больницу после ДТП с грузовиком. Происшествие случилось утром 26 мая в селе Кагальник.

По предварительной информации, 77-летний водитель «ВАЗ-2105» ехал по улице Тельмана. В районе дома №100 он пошел на обгон, выехав на встречку. В этом время там двигался грузовой автомобиль «SHACMAN» под управлением 30-летнего мужчины. Водитель фуры как раз поворачивал налево, когда в него въехали «Жигули». Легковушка получила механические повреждения, а вот грузовик остался практически цел.

- В результате аварии 77-летний мужчина получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Его доставили в больницу.

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