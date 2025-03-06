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В Азове пенсионерка пострадала в аварии

В Азове пенсионерка пострадала в аварии
В городе Азове Ростовской области пенсионерка пострадала в ДТП. Авария произошла 6 марта около 17:30 на улице Севастопольской.

По предварительным данным, 49-летний мужчина на «Хендай Солярис» двигался в районе дома № 28. В этот момент на проезжую часть вышла пенсионерка. Она хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На вид местной жительнице – около 70 лет.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что женщину с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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