В тройном ДТП в Ростовской области пострадала пенсионерка

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В массовом ДТП в Ростовской области пострадала пенсионерка. Авария случилась 17 ноября в хуторе Парамонов на улице Гагарина.По предварительным данным, 74-летний мужчина на «ВАЗ-2107» выехал около 15:20. При повороте налево он не уступил дорогу «Шевроле Круз», которым управлял 49-летний водитель. К сожалению, столкновения избежать не удалось. Удар был с такой силой, что «Шевроле» вылетел в «ВАЗ-2107», которым управлял 19-летний парень.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 74-летнюю пассажирку «ВАЗ» с травмами доставили в медучреждение.