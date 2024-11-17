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В тройном ДТП в Ростовской области пострадала пенсионерка

В тройном ДТП в Ростовской области пострадала пенсионерка
В массовом ДТП в Ростовской области пострадала пенсионерка. Авария случилась 17 ноября в хуторе Парамонов на улице Гагарина.

По предварительным данным, 74-летний мужчина на «ВАЗ-2107» выехал около 15:20. При повороте налево он не уступил дорогу «Шевроле Круз», которым управлял 49-летний водитель. К сожалению, столкновения избежать не удалось. Удар был с такой силой, что «Шевроле» вылетел в «ВАЗ-2107», которым управлял 19-летний парень.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 74-летнюю пассажирку «ВАЗ» с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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