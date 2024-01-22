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В Азове пенсионерка попала под колеса «Тойоты»

В Азове пенсионерка попала под колеса «Тойоты»
В городе Азове Ростовской области пенсионерка попала под колеса «Тойоты». Авария случилась 20 января на проспекте Социалистическом.

По предварительным данным, 37-летний мужчина на «Тойоте Королле» двигался в районе дома № 64. При повороте налево он нарушил ПДД и не уступил дорогу пешеходу. На большой скорости водитель снес пенсионерку с ног.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 69-летняя женщина. С травмами ее доставили в больницу.
Фото: Rostov.ru
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