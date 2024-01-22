В Азове пенсионерка попала под колеса «Тойоты»

Фото: Rostov.ru

В городе Азове Ростовской области пенсионерка попала под колеса «Тойоты». Авария случилась 20 января на проспекте Социалистическом.По предварительным данным, 37-летний мужчина на «Тойоте Королле» двигался в районе дома № 64. При повороте налево он нарушил ПДД и не уступил дорогу пешеходу. На большой скорости водитель снес пенсионерку с ног.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадала 69-летняя женщина. С травмами ее доставили в больницу.