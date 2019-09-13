В Азове автоледи на «зебре» сбила девушку с коляской



Фото: echokirova.ru

В Азове женщина за рулём иномарки сбила девушку с коляской. ДТП произошло около 20 часов 16 сентября в переулке Черноморском.



По предварительной информации, 23-летняя азовчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Перед собой девушка катила коляску с годовалой девочкой. В этот момент на перекрёсток из-за поворота выехал «Мерседес Бенц», которым управляла 46-летняя женщина. Она не смогла резко остановиться и сбила пешеходов, сообщает DonDay Азов.

– После ДТП пешеходов с травмами доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.