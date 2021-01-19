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В автобусе по маршруту Азов - Пешково с ножом напали на водителя

В автобусе по маршруту Азов - Пешково с ножом напали на водителя
В автобусе из Азова в Пешково напали на водителя. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях 20 января.

Водителю нанесли несколько ударов ножом по ладоням и ногам. Он потерял много крови, но был в сознании. Медики забинтовали ему ладони и колено.

По словам очевидцев, злоумышленник с места преступления скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Подробности случившегося в ведомстве рассказывать не стали.

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