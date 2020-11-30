Стекло выпало на ходу в ростовском автобусе № 7

В Ростове в автобусе № 7, следующем по маршруту Главный ж/д вокзал – улица Можайская, по ходу движения выпало стекло. Происшествие случилось рано утром 2 декабря в районе Пригородного автовокзала на проспекте Шолохова.Пассажиры спешили вовремя добраться на работу. Но внезапно в салон общественного транспорта выпало стекло длиной несколько метров. Водитель остановил машину и высадил людей.К счастью, никто из горожан не пострадал. Стекло тоже осталось целым, но автобус все равно придется отправить на ремонт. Отметим, что таким транспортом сейчас обновляют весь подвижной состав Ростова-на-Дону.