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В аварии с внедорожником по дороге из Москвы в Ростов пострадали три человека

В аварии с внедорожником по дороге из Москвы в Ростов пострадали три человека

Три человека попали в аварию с кроссовером по дороге из Москвы в Ростов-на-Дону. ДТП произошло в Богучарском районе около шести вечера 7 января.

Известно, что 58-летний житель Рязанской области направлялся на «Киа Спортейдж» в Ростов со стороны Москвы. С ним ехала 52-летняя женщина. Управление автомобилем мужчина потерял на скользком участке дороги. Иномарку вынесло на «встречку», где она врезалась в «Ниссан» под управлением 39-летнего жителя Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что в результате ДТП с различными травмами в больницу доставили обоих водителей и пассажирку автомобиля «Киа».

В настоящее время устанавливают обстоятельства аварии.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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