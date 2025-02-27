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В аварии на трассе в Ростовской области погиб 75-летний пенсионер

В аварии на трассе в Ростовской области погиб 75-летний пенсионер

В Ростовской области в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе скончался 75-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 27 февраля на 31-м километре шоссе между Новошахтинском и Гуково. По предварительным сведениям, 75-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» около 8 утра двигался по указанной дороге. В определенный момент пожилой человек потерял контроль над управлением и на большой скорости столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110».

Из-за мощного удара автомобили раскидало в разные стороны. Одна из машин заблокировала полосу движения, а другая вылетела за пределы дороги в кювет.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, следствием аварии стала гибель 75-летнего водителя «ВАЗ-2115».
Фото: ГИБДД
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